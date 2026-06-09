Jimmy Sax Tournée Toi & Moi Gare du Midi Biarritz vendredi 15 octobre 2027.

Biarritz

Jimmy Sax Tournée Toi & Moi

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-10-15 20:00:00

fin : 2027-10-15

Date(s) :

2027-10-15

Avec ce projet, l’artiste propose une approche plus intime et plus directe de son univers musical. Pensé comme un retour à l’essentiel, Toi & Moi met au cœur du spectacle la connexion avec le public, l’énergie du live et la spontanéité du moment. Entre groove, intensité et émotions, Jimmy Sax explore une dimension plus organique de sa musique, mêlant électro, pop, funk et soul, dans une atmosphère à la fois puissante et chaleureuse. Chaque concert devient une véritable rencontre avec le public, portée par l’improvisation, l’énergie de la scène et des moments suspendus qui rendent chaque date unique.

Toi & Moi est une expérience musicale vibrante, libre et profondément humaine. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Jimmy Sax Tournée Toi & Moi

L’événement Jimmy Sax Tournée Toi & Moi Biarritz a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Biarritz