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Expérience estivale au Sofitel Biarritz le Miramar Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz

jeudi 23 juillet 2026 · Sofitel Biarritz Le Miramar · Biarritz

Expérience estivale au Sofitel Biarritz le Miramar Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Sofitel Biarritz Le Miramar
Adresse
13 Rue Louison Bobet
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Biarritz

Expérience estivale au Sofitel Biarritz le Miramar

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Cet été, le Sofitel Biarritz le Miramar propose une nouvelle expérience estivale avec une soirée exceptionnelles en partenariat avec London Essence, marque britannique reconnue pour ses boissons aux essences botaniques.
Profiter d’un moment privilégié sur la terrasse du bar, face à l’océan, autour d’une sélection de cocktails signatures et de créations sans alcool imaginées spécialement pour l’occasion. le Sofitel Biarritz Le Miramar propose une parenthèse estivale mêlant élégance, convivialité et art de vivre face à l’océan Atlantique.   .

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 30 00 

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English : Expérience estivale au Sofitel Biarritz le Miramar

L’événement Expérience estivale au Sofitel Biarritz le Miramar Biarritz a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Biarritz

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