Expérience estivale au Sofitel Biarritz le Miramar Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz
jeudi 23 juillet 2026 · Sofitel Biarritz Le Miramar · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Expérience estivale au Sofitel Biarritz le Miramar
Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Cet été, le Sofitel Biarritz le Miramar propose une nouvelle expérience estivale avec une soirée exceptionnelles en partenariat avec London Essence, marque britannique reconnue pour ses boissons aux essences botaniques.
Profiter d’un moment privilégié sur la terrasse du bar, face à l’océan, autour d’une sélection de cocktails signatures et de créations sans alcool imaginées spécialement pour l’occasion. le Sofitel Biarritz Le Miramar propose une parenthèse estivale mêlant élégance, convivialité et art de vivre face à l’océan Atlantique. .
Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 30 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Expérience estivale au Sofitel Biarritz le Miramar
L’événement Expérience estivale au Sofitel Biarritz le Miramar Biarritz a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Biarritz
À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
- Les rendez-vous musicaux au Sofitel Biarritz le Miramar Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz 19 juillet 2026
- Le Science Tour Littoral Plage de la Milady Biarritz 20 juillet 2026
- Sortie patrimoine naturel et culturel avec le Centre de la Mer Plage du Port Vieux Biarritz 20 juillet 2026
- Pelote basque Open de Biarritz Complexe de FAL Biarritz 20 juillet 2026
- Pelote basque Cesta Punta Gant d’Or Master 2 Crédit Mutuel Demi-Finale Rue Cino del Duca Biarritz 20 juillet 2026