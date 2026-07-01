Expérience estivale au Sofitel Biarritz le Miramar Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Expérience estivale au Sofitel Biarritz le Miramar

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Cet été, le Sofitel Biarritz le Miramar propose une nouvelle expérience estivale avec une soirée exceptionnelles en partenariat avec London Essence, marque britannique reconnue pour ses boissons aux essences botaniques.

Profiter d’un moment privilégié sur la terrasse du bar, face à l’océan, autour d’une sélection de cocktails signatures et de créations sans alcool imaginées spécialement pour l’occasion. le Sofitel Biarritz Le Miramar propose une parenthèse estivale mêlant élégance, convivialité et art de vivre face à l’océan Atlantique. .

Sofitel Biarritz Le Miramar 13 Rue Louison Bobet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 30 00

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English : Expérience estivale au Sofitel Biarritz le Miramar

L’événement Expérience estivale au Sofitel Biarritz le Miramar Biarritz a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Biarritz