Jô + DJ Big – T, Théâtre de l’Orangerie, Genève
vendredi 10 juillet 2026 · Théâtre de l'Orangerie · Genève
Informations pratiques
Jô + DJ Big – T Vendredi 10 juillet, 23h00 Théâtre de l’Orangerie
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T23:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-10T23:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00
Chanteuse et compositrice luso-brésilienne, Jô vous emmène à la découverte de son univers entremêlant différents styles comme le reggae, le rap et la musique brésilienne. Basée à Genève, elle s’est rapidement imposée sur la scène musicale locale grâce à ses performances captivantes et ses paroles engagées. Laissez-vous séduire !
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Big T nourrit son répertoire des expériences acquises tout au long de son parcours personnel à travers le monde.
Né et élevé au Brésil, ce citoyen du monde y a fait ses premières armes derrière les platines avant de s’envoler pour l’Australie. Installé à Genève depuis 2010, il infuse aujourd’hui ses mix d’une richesse sonore singulière.
Théâtre de l’Orangerie Quai Gustave-ADOR 66, 1207 Genève Genève 1208 http://www.theatreorangerie.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lorangerie/
Reggae groove brésilien, en collaboration avec Oca Arts !
Natalie Joray
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