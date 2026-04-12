Joel Favreau (ancien guitariste de Brassens) – première partie chantons les Georges, Maison de quartier La Mano, Nantes

Joel Favreau (ancien guitariste de Brassens) – première partie chantons les Georges Vendredi 5 juin, 19h30 Maison de quartier La Mano Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:49:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:49:00+02:00

Joel Favreau : Le « bien discret » lumineux dans l’ombre des géants.

Sur sa gratte de visite, on peut lire les noms de Brassens, Moustaki, Duteil et Le Forestier dont il a été le guitariste fétiche, discret et génial.

Joel Favreau, c’est avant tout une signature sonore unique.

Ce virtuose, qui a passé sa carrière à sublimer les mots des autres, nous propose aujourd’hui ses propres créations en forme de pépites.

Un concert de Joël Favreau, c’est partager un moment doux avec des mélodies et des vers qui vous escortent longtemps. On sort de son univers l’âme apaisée…

En guise d’amuse-bouche chantant, la première partie sera une évocation des « deux Georges » (Brassens et Moustaki), assurée par un groupe de musiciens amateurs et fans absolus.

Venez gouter ensemble la liberté de ton des deux Georges, puis restez pour découvrir l’univers singulier d’un artiste qui, à force de côtoyer les géants, en est devenu un !

Buffet convivial partagé après le concert avec les artistes. Chacun peut apporter s’il le souhaite, un plat salé ou sucré, ou une boisson.

Lieu : Salle de la Mano (ne pas confondre avec La Manu) au 3 rue Eugène Thomas à Nantes (Tram 2 arrêt Chêne des Anglais – Parking)

Ouverture des portes : 18h45 – Début de la soirée : 19h30

Tarifs :

Prix libre à partir de 13 euros

Carte blanche 6 euros (sur justificatif)

Gratuit jusqu’à 14 ans.

Maison de quartier La Mano 3 Rue Eugène Thomas, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/une-autre-scene/evenements/joel-favreau »}]

Ancien guitariste des plus grands de la chanson, Joel Favreau nous livre ses propres pépites. En 1ère partie, des musiciens amateurs feront vibrer l’héritage des 2 Georges, Brassens et Moustaki ! favreau brassens

Léo Favreau