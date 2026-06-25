Joël Lemaine expose à la maison de l’Eclusier Maison de l’éclusier Châtelaillon-Plage
Joël Lemaine expose à la maison de l’Eclusier Maison de l’éclusier Châtelaillon-Plage lundi 17 août 2026.
Châtelaillon-Plage
Joël Lemaine expose à la maison de l’Eclusier
Maison de l’éclusier Les Boucholeurs Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-17
Du 17 au 23 août 2026, à la Maison de l’Éclusier des Boucholeurs, Joël Lemaine présente Au fil de l’eau , une exposition d’aquarelles invitant à une promenade poétique au gré des paysages, des lumières et des reflets de l’eau.
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Maison de l’éclusier Les Boucholeurs Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 50 05 16 lemainejoelspm@gmail.com
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English :
From August 17 to 23, 2026, at the Maison de l’Éclusier des Boucholeurs, Joël Lemaine presents “Au fil de l’eau,” an exhibition of watercolors inviting visitors on a poetic journey through landscapes, light, and the reflections on the water.
L’événement Joël Lemaine expose à la maison de l’Eclusier Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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