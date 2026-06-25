Joël Lemaine expose à la maison de l’Eclusier Maison de l’éclusier Châtelaillon-Plage lundi 17 août 2026.

Châtelaillon-Plage

Joël Lemaine expose à la maison de l’Eclusier

Maison de l’éclusier Les Boucholeurs Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-17

Du 17 au 23 août 2026, à la Maison de l’Éclusier des Boucholeurs, Joël Lemaine présente Au fil de l’eau , une exposition d’aquarelles invitant à une promenade poétique au gré des paysages, des lumières et des reflets de l’eau.

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Maison de l’éclusier Les Boucholeurs Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 50 05 16 lemainejoelspm@gmail.com

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English :

From August 17 to 23, 2026, at the Maison de l’Éclusier des Boucholeurs, Joël Lemaine presents “Au fil de l’eau,” an exhibition of watercolors inviting visitors on a poetic journey through landscapes, light, and the reflections on the water.

L’événement Joël Lemaine expose à la maison de l’Eclusier Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage