Joffre Mes Boules #3 – Tournoi de pétanque festif et convivial Nantes
Joffre Mes Boules #3 – Tournoi de pétanque festif et convivial Nantes dimanche 28 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 09:00 – 19:00
Gratuit : non 10 € En famille, Tout public
L’association « Joffre Ma Rue », en partenariat avec l’association des commerçants de la rue du Maréchal Joffre, organisent la 3e édition du tournoi de pétanque festif, convivial et familial « Joffre Mes Boules » cours Saint Pierre le dimanche 28 juin.Inscription rue Maréchal Joffre aux bars « FEU » et « Grabuge » ou à la boutique « BIENTOT »L’organisation du tournoi :???? 1° étape : éliminatoire par poules de 4 équipes / terrain (6 parties) pour retenir les 1ier et 2ème de chaque???? 2° étape : partie entre 1ier et 2ème de chaque poule ; après tirage au sort pour mélanger les poules???? 3° étape :- Lancement des « 8° de finale » avec les gagnants- Lancement de « 8° de petite finale » avec les perdants
Centre-ville Nantes 44000
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