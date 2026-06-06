Joffre mon Amour #7 Rue du Maréchal Joffre Nantes
Joffre mon Amour #7 Rue du Maréchal Joffre Nantes samedi 4 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 12:00 –
Gratuit : non Tout public
Le banquet festif, culturel, convivial et éco-responsable est de retour pour sa septième édition.Rendez-vous le samedi 4 juillet pour le banquet, les stands et les concerts à partir de 12h !Organisé par CLASHH !, en lien avec l’association des commerçantes et commerçants de la rue Joffre, l’Unacod et l’association des riveraines et riverains Joffre Ma Rue. Avec le soutien de la Ville de Nantes.Un banquet est proposé pour une jauge totale de 600 personnes : les tables seront installées de façon linéaire le long de la rue, devant les commerces et les restaurants. Chaque établissement participant au banquet propose un plat unique. Un dessert peut compléter votre menu. Les plats doivent être réservés en amont.???? Infos et réservations à venir
Rue du Maréchal Joffre Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
https://www.facebook.com/ruemarechaljoffre
Afficher la carte du lieu Rue du Maréchal Joffre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Luttons contre l’obsolescence programméee !!, LA COCOTTE SOLIDAIRE, Nantes 6 juin 2026
- Les Foulées solidaires de l’IAE, Campus du Tertre, Nantes 6 juin 2026
- Refugee Food Festival à Nantes, Nantes Centre et Quartiers, Nantes 6 juin 2026
- Agora : « Bien dorme à tout âge : comprendre, prévenir et agir ! » HALL DU SOLILAB Nantes 6 juin 2026
- Sur la piste des machines cachées, Jardin du Musée Jules Verne, Nantes 6 juin 2026