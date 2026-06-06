Joffre mon Amour #7 Rue du Maréchal Joffre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 12:00 –

Gratuit : non Tout public

Le banquet festif, culturel, convivial et éco-responsable est de retour pour sa septième édition.Rendez-vous le samedi 4 juillet pour le banquet, les stands et les concerts à partir de 12h !Organisé par CLASHH !, en lien avec l’association des commerçantes et commerçants de la rue Joffre, l’Unacod et l’association des riveraines et riverains Joffre Ma Rue. Avec le soutien de la Ville de Nantes.Un banquet est proposé pour une jauge totale de 600 personnes : les tables seront installées de façon linéaire le long de la rue, devant les commerces et les restaurants. Chaque établissement participant au banquet propose un plat unique. Un dessert peut compléter votre menu. Les plats doivent être réservés en amont.???? Infos et réservations à venir

Rue du Maréchal Joffre Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.facebook.com/ruemarechaljoffre



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