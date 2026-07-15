Informations pratiques

Blancafort

Jogg Jogg

MARPA Blancafort Blancafort Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 15:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Jogg Jogg est un spectacle de danse qui parle de danse. C’est une création qui se donne deux missions partager les coulisses d’une composition chorégraphique et donner au spectateur un pouvoir de créateur actif. Et ce, dès le plus jeune âge.

Le nom, quant à lui, fait référence aux costumes. Pulls et joggings de couleurs différentes, sorte d’uniforme de la jeune danse

contemporaine. Dans chaque tableau, une chorégraphie se crée à partir de consignes et techniques de

composition différentes en interaction avec le public.

Organisé par la Communauté de communes Sauldre et Sologne .

MARPA Blancafort Blancafort 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 85 22

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English :

Jogg Jogg is a dance performance about dance. It is a production with two goals: to offer a behind-the-scenes look at the creation of a choreographic piece and to empower the audience to become active creators—even from a very young age.

L’événement Jogg Jogg Blancafort a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE