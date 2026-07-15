Jogg Jogg Blancafort
vendredi 9 octobre 2026 · Blancafort
Informations pratiques
Blancafort
Jogg Jogg
MARPA Blancafort Blancafort Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 15:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Jogg Jogg est un spectacle de danse qui parle de danse. C’est une création qui se donne deux missions partager les coulisses d’une composition chorégraphique et donner au spectateur un pouvoir de créateur actif. Et ce, dès le plus jeune âge.
Le nom, quant à lui, fait référence aux costumes. Pulls et joggings de couleurs différentes, sorte d’uniforme de la jeune danse
contemporaine. Dans chaque tableau, une chorégraphie se crée à partir de consignes et techniques de
composition différentes en interaction avec le public.
Organisé par la Communauté de communes Sauldre et Sologne .
MARPA Blancafort Blancafort 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 85 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jogg Jogg is a dance performance about dance. It is a production with two goals: to offer a behind-the-scenes look at the creation of a choreographic piece and to empower the audience to become active creators—even from a very young age.
L’événement Jogg Jogg Blancafort a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
À voir aussi à Blancafort (Cher)
- Soirée cabaret, Bruno Blondel Blancafort 7 novembre 2026