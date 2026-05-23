Jogging culturel : déviations urbaines avec François Morellet Musée d’arts de Nantes Nantes
Jogging culturel : déviations urbaines avec François Morellet Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 7 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 11:15 – 13:00
Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne Tout public
Avec Manon Delarue.Découvrir l’art contemporain entre deux foulées, c’est possible avec le jogging culturel ! 2h de sport et de culture dans une ambiance conviviale. Manon Delarue, coach sportive et artiste plasticienne, vous fait découvrir les oeuvres de François Morellet dans les rues de Nantes à l’occasion du centenaire de l’artiste.Tenue de sport et chaussures pour course à pied indispensables. Course à pied d’environ 7 kilomètres.Durée : 1h45RDV sur le parvis du musée.
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-evenementiel
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