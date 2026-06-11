John Coltrane Tribute / Tom Peyron Quartet JASS CLUB PARIS Paris
John Coltrane Tribute / Tom Peyron Quartet JASS CLUB PARIS Paris jeudi 9 juillet 2026.
John Coltrane, saxophoniste emblématique des années 1950/1960 qui a profondément marqué son temps et influencé un grand nombre d’artistes au cours de l’histoire jusqu’à aujourd’hui.
Entre envolées lyriques, improvisations audacieuses et moments de pures introspections, ces quatre musiciens, habitués de la scène parisienne, revisitent les grandes œuvres du maître avec respect et créativité.
Pierre Carbonneaux / saxophone
Simon Chivallon / piano
Slim Chikhaoui / contrebasse
Tom Peyron / batterie
Plongez dans l’univers intense et spirituel de John Coltrane, saxophoniste emblématique des années 1950/60 !
Le jeudi 09 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant
De 10 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-09T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T19:30:00+02:00_2026-07-09T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
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