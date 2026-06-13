Marthe X Pilani Bubu Studio de l’Ermitage Paris
Marthe X Pilani Bubu Studio de l’Ermitage Paris jeudi 9 juillet 2026.
Nay’ Indaba est le projet commun du collectif jazz-rock trans-oriental Marthe et de la chanteuse et poétesse sud-africaine Pilani Bubu. Une odyssée sonore à travers l’Afrique du Sud, ses rythmes, ses luttes et ses femmes militantes. Une musique hybride sublimée par des influences soul et jazz expérimental entremêlée d’éléments rythmiques ancestraux, de chants engagés et de voix envoûtantes. Nay’ Indaba est une expérience musicale qui transcende les frontières.
Pilani Bubu : voix
Florent Briqué : trompette
Alexis Moutzouris : saxophone, clarinette
Lucas Territo : guitare
Damien Bernard : batterie
Sortie d’album : Nay’ Indaba (L’Oreille en Friche).
Le jeudi 09 juillet 2026
de 20h30 à 22h00
payant
De 22 à 25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T23:30:00+02:00
fin : 2026-07-10T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T20:30:00+02:00_2026-07-09T22:00:00+02:00
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
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