Marthe X Pilani Bubu Studio de l’Ermitage Paris

Nay’ Indaba est le projet commun du collectif jazz-rock trans-oriental Marthe et de la chanteuse et poétesse sud-africaine Pilani Bubu. Une odyssée sonore à travers l’Afrique du Sud, ses rythmes, ses luttes et ses femmes militantes. Une musique hybride sublimée par des influences soul et jazz expérimental entremêlée d’éléments rythmiques ancestraux, de chants engagés et de voix envoûtantes. Nay’ Indaba est une expérience musicale qui transcende les frontières.

Pilani Bubu : voix

Florent Briqué : trompette

Alexis Moutzouris : saxophone, clarinette

Lucas Territo : guitare

Damien Bernard : batterie

Sortie d’album : Nay’ Indaba (L’Oreille en Friche).

Le jeudi 09 juillet 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 22 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-10T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T20:30:00+02:00_2026-07-09T22:00:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

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