Balade conviviale : une journée à Saint-Germain-en-Laye Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris
Balade conviviale : une journée à Saint-Germain-en-Laye Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris mercredi 8 juillet 2026.
Rejoignez-nous pour une agréable balade conviviale à la
journée, au cœur d’un cadre naturel et historique plein de charme. Nous nous
promènerons dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye et découvrirons son célèbre
château, témoin du riche patrimoine de la région.
Cette sortie est l’occasion idéale de prendre l’air,
d’échanger dans une ambiance chaleureuse et de profiter d’un moment de détente
accessible à tous. Entre nature, découverte et bonne humeur, chacun pourra
avancer à son rythme et partager un moment simple et ressourçant. Viste guidée
du château à 14h30 pour celles/ceux qui le souhaitent.
Prévoir : titre de transport valable pour le RER / Île de
France, pique-nique, de bonnes chaussures et… votre bonne humeur !
Balade conviviale à la journée – la forêt et le Château de St-Germain-en-Laye.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 09h00 à 18h00
payant
3€(+adhésion au centre Social 2€)
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T12:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T09:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36 Quai de la Rapée 75012 Paris
https://claje.aniapp.fr/activites/convivialite/sortie-famille-balade-dans-la-ville +33143405214 villiot@claje.asso.fr
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