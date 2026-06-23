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Bibliothèque Hors les Murs été 2026 Parc Georges Brassens PARIS

Bibliothèque Hors les Murs été 2026 Parc Georges Brassens PARIS

Bibliothèque Hors les Murs été 2026 Parc Georges Brassens PARIS mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Parc Georges Brassens

Adresse : 2, place Jacques-Marette

Ville : 75015 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Tarif : <p><br></p>


Quel que soit votre âge, venez nous rejoindre pour feuilleter, lire, découvrir, échanger et partager un bon moment au bord du plan d’eau central du Parc Georges Brassens !

Entrée
libre

Tous mercredis matins de 10h à 11h30 du 8 juillet au 26 août inclus.

Annulation possible en cas de météo défavorable (pluie, canicule…).

Pour les centres de loisirs : merci de nous prévenir à l’avance de votre venue si vous venez avec un groupe de 10 enfants ou plus, en nous appelant au 01 45 30 71 41 ou en nous écrivant à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

Cet été, retrouvez les bibliothécaires au parc Georges Brassens pour lire sous les arbres, tous les mercredis matins de 10 h à 11 h 30
Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 26 août 2026 :
mercredi
de 10h00 à 11h30
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-26T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T11:30:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T11:30:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T11:30:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T11:30:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T11:30:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T11:30:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T11:30:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T11:30:00+02:00

Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette  75015 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/


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