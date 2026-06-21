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Balade conviviale : une journée le long de l’Yvette Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS

Balade conviviale : une journée le long de l’Yvette Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS

Balade conviviale : une journée le long de l’Yvette Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini

Adresse : 36, Quai de la Rapée

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif : <p><b>3€ (+ adhésion au Centre Social 2€)</b></p>

Rejoignez-nous pour une agréable balade conviviale à la
journée, au cœur d’un cadre naturel plein de charme. Nous longerons l’Yvette et
découvrirons le Viaduc des Fauvettes, niché dans un écrin de verdure.

Cette sortie est idéale pour prendre l’air, échanger dans
une ambiance chaleureuse et profiter d’un moment de détente accessible à tous.
Chacun pourra avancer à son rythme et partager un moment ressourçant. Boucle de
11km environ (possibilité de prendre le RER avant la fin du parcours).

Prévoir : titre de transport valable pour le RER / Île de
France, pique-nique, de bonnes chaussures et… votre bonne humeur!

Balade conviviale à la journée – le long de l’Yvette et du Viaduc des Fauvettes.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 09h00 à 18h00
payant

3€ (+ adhésion au Centre Social 2€)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T12:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T09:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée  75012 PARIS
https://claje.aniapp.fr/activites/convivialite/sortie-famille-balade-dans-la-ville +33143405214 villiot@claje.asso.fr


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