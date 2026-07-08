Iinformation à la médiation Maison des Association Paris 7ème PARIS

Informations pratiques

STELLA Médiation met à la disposition des citoyens parisiens des médiateurs diplômés, dont le rôle est d’accompagner les personnes confrontées à un conflit et de les aider à trouver des solutions dans les meilleures conditions, en privilégiant le dialogue et l’apaisement.

Un problème ? ne restez pas seul (e), parlons en !

Le mercredi 08 juillet 2026

de 10h00 à 14h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-08T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T14:00:00+02:00

Maison des Association Paris 7ème 4 rue Amélie 75007 PARIS

https://stella-mediation.fr/ +33746224875 contact@stella-mediation.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61590234795138 https://www.facebook.com/profile.php?id=61590234795138



Afficher la carte du lieu Maison des Association Paris 7ème et trouvez le meilleur itinéraire

