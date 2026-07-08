Iinformation à la médiation Maison des Association Paris 7ème PARIS
mercredi 8 juillet 2026 · Maison des Association Paris 7ème · PARIS
Informations pratiques
STELLA Médiation met à la disposition des citoyens parisiens des médiateurs diplômés, dont le rôle est d’accompagner les personnes confrontées à un conflit et de les aider à trouver des solutions dans les meilleures conditions, en privilégiant le dialogue et l’apaisement.
Un problème ? ne restez pas seul (e), parlons en !
Le mercredi 08 juillet 2026
de 10h00 à 14h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T14:00:00+02:00
Maison des Association Paris 7ème 4 rue Amélie 75007 PARIS
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