BHLM : pour faire le plein d’histoires, retrouvez la bibliothèque Saint-Simon au jardin Catherine Labouré Jardin Catherine Labouré Paris mercredi 8 juillet 2026.

Venez lire sous les arbres ou écouter des histoires… des petites graines plantées qui font grandir !

Cet été vos bibliothécaires préférés vous attendent au jardin Catherine Labouré, 29 rue de Babylone, tous les mercredis matin, de 10h à 12h, du 8 juillet au 26 août !

Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 26 août 2026 :

mercredi

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00

Jardin Catherine Labouré 29 rue de Babylone 75007 Paris

+33153587640 bibliotheque.saint-simon@paris.fr



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