Joli mois de l’Europe | Récital d’ouverture Le Moulin d’Eymet Eymet
Joli mois de l’Europe | Récital d’ouverture Le Moulin d’Eymet Eymet dimanche 3 mai 2026.
Eymet
Joli mois de l’Europe | Récital d’ouverture
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Naviguation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Dans le cadre du Joli Mois de l’Europe, le Moulin vous propose un programme jusqu’à la fin du mois avec des rencontres, des scènes ouvertes, apéros européens, et plein d autres choses !
Aujourd’hui, nous vous proposons une promenade musicale dans un répertoire d’Allemagne, d’Italie, de Belgique, de France et de Tchéquie, avec le flûtiste belge Christian Plouvier et le pianiste français Uriel Valadeau.
Le programme du mois dans Plus d’informations . .
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Naviguation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
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English :
L’événement Joli mois de l’Europe | Récital d’ouverture Eymet a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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