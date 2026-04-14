Jongler avec les mots de passe, Le Grain de sel – tiers lieux culturel, Sissonne

Jongler avec les mots de passe Mercredi 15 avril, 15h00 Le Grain de sel – tiers lieux culturel Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Atelier ouvert à tout le monde, à partir de 15 ans.

Sur inscription, s’adresser au Grain de Sel directement ou par téléphone au 09.78.81.40.84 ou par mail à l’adresse graindesel@mairie-sissonne.fr ou sur Facebook Grain de Sel – Maison de vie sociale

Co-animé par les conseillers numériques du Département et de la Ville de Sissonne

Le Grain de sel – tiers lieux culturel Sissonne Sissonne 02150 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 09.78.81.40.84 »}, {« type »: « email », « value »: « graindesel@mairie-sissonne.fr »}] [{« link »: « mailto:graindesel@mairie-sissonne.fr »}]

Atelier pour prendre en main un gestionnaire de mot de passe, sésame pour des comptes sécurisés en toute tranquilité