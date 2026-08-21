Joséphine, Château de La Tour, Orvault
dimanche 20 septembre 2026 · Château de La Tour · Orvault
Informations pratiques
Joséphine Dimanche 20 septembre, 16h30 Château de La Tour Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Par la compagnie la Salamandre avec le comédien et marionnettiste David Lippe
D’où sort cette fragile danseuse ? Une petite forme sans paroles pour raconter une simple histoire de liberté.
Dimanche 20 septembre · à 15h et à 16h30 · durée 20 min · Château de la Tour · tout public
Château de La Tour Allée de la Tour, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Une spectacle de marionnettiste
Maxime Horlaville
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