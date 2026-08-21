UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Orvault

Joséphine, Château de La Tour, Orvault

dimanche 20 septembre 2026 · Château de La Tour · Orvault

Joséphine, Château de La Tour, Orvault

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de La Tour
Adresse
Allée de la Tour, Orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique

Joséphine Dimanche 20 septembre, 16h30 Château de La Tour Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Par la compagnie la Salamandre avec le comédien et marionnettiste David Lippe
D’où sort cette fragile danseuse ? Une petite forme sans paroles pour raconter une simple histoire de liberté.
Dimanche 20 septembre · à 15h et à 16h30 · durée 20 min · Château de la Tour · tout public

Château de La Tour Allée de la Tour, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Une spectacle de marionnettiste

Maxime Horlaville

À voir aussi à Orvault (Loire-Atlantique)