Joséphine, Château de La Tour, Orvault

Informations pratiques

Joséphine Dimanche 20 septembre, 16h30 Château de La Tour Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Par la compagnie la Salamandre avec le comédien et marionnettiste David Lippe

D’où sort cette fragile danseuse ? Une petite forme sans paroles pour raconter une simple histoire de liberté.

Dimanche 20 septembre · à 15h et à 16h30 · durée 20 min · Château de la Tour · tout public

Château de La Tour Allée de la Tour, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une spectacle de marionnettiste

Maxime Horlaville