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AGENDA · Genève

JOSH SMITH + Amaury Faivre, Alhambra, Genève

vendredi 11 septembre 2026 · Alhambra · Genève

JOSH SMITH + Amaury Faivre, Alhambra, Genève

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Alhambra
Adresse
Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève
Ville
1204 Genève
Tarif
Divers prix

JOSH SMITH + Amaury Faivre Vendredi 11 septembre, 20h00 Alhambra

Divers prix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:00:00+02:00

Après le succès du Geneva Blues Festival en mai passé. ne manquez pas cette soirée unique !

Josh Smith, l’un des guitaristes blues les plus admirés de sa génération, débarque à Genève pour un show exclusif.
Guitariste, chanteur et producteur américain, considéré comme l’un des 20 meilleurs guitaristes blues vivants selon Guitar World. Il a partagé la scène ou collaboré avec Joe Bonamassa, Eric Johnson, Andy Timmons, Kirk Fletcher, Raphael Saadiq et Mick Jagger (Grammy Awards).

1ère partie : Amaury Faivre à 20h00
Amaury Faivre, artiste de blues-folk acoustique reconnu pour son authenticité et sa virtuosité à l’harmonica.
Lauréat du Swiss Blues Challenge, demi-finaliste à Memphis et finaliste européen, Amaury offre aujourd’hui un spectacle intense et généreux : un One Man Blues Show mêlant guitare, voix, harmonica, loops et stompbox, au service d’un blues vivant et profondément sincère.

Horaires (sous réserve de modifications) :
Ouverture des portes : 19h00
concert : 20h00

Renseignements (organisateur) : INFO@BAGBLUES.CH

Billeterie en ligne billetterie-culture.geneve.ch
Points de vente : Maison des Arts du Grutli, Espace Ville de Genève – Cité Séniors- Genève Tourisme

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229295003752 »}] [{« link »: « mailto:INFO@BAGBLUES.CH »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/
Le BAG présente : Josh Smith + Amaury Faivre en concert à l’Alhambra, le 11 septembre 2026

DR

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