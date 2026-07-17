JOSH SMITH + Amaury Faivre, Alhambra, Genève
vendredi 11 septembre 2026 · Alhambra · Genève
Informations pratiques
JOSH SMITH + Amaury Faivre Vendredi 11 septembre, 20h00 Alhambra
Divers prix
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:00:00+02:00
Après le succès du Geneva Blues Festival en mai passé. ne manquez pas cette soirée unique !
Josh Smith, l’un des guitaristes blues les plus admirés de sa génération, débarque à Genève pour un show exclusif.
Guitariste, chanteur et producteur américain, considéré comme l’un des 20 meilleurs guitaristes blues vivants selon Guitar World. Il a partagé la scène ou collaboré avec Joe Bonamassa, Eric Johnson, Andy Timmons, Kirk Fletcher, Raphael Saadiq et Mick Jagger (Grammy Awards).
1ère partie : Amaury Faivre à 20h00
Amaury Faivre, artiste de blues-folk acoustique reconnu pour son authenticité et sa virtuosité à l’harmonica.
Lauréat du Swiss Blues Challenge, demi-finaliste à Memphis et finaliste européen, Amaury offre aujourd’hui un spectacle intense et généreux : un One Man Blues Show mêlant guitare, voix, harmonica, loops et stompbox, au service d’un blues vivant et profondément sincère.
Horaires (sous réserve de modifications) :
Ouverture des portes : 19h00
concert : 20h00
Renseignements (organisateur) : INFO@BAGBLUES.CH
Billeterie en ligne billetterie-culture.geneve.ch
Points de vente : Maison des Arts du Grutli, Espace Ville de Genève – Cité Séniors- Genève Tourisme
Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229295003752 »}] [{« link »: « mailto:INFO@BAGBLUES.CH »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/
Le BAG présente : Josh Smith + Amaury Faivre en concert à l’Alhambra, le 11 septembre 2026
DR
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