AGENDA · Rennes
Jouer, colorier, créer, Hall, Rennes
samedi 19 septembre 2026 · Hall · Rennes
Informations pratiques
Jouer, colorier, créer 19 et 20 septembre Hall Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00
puzzles, coloriages,réalisation de vitraux sur rhodoïd, jeux…
Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Les Champs Libres
Venez jouer en famille avec des ateliers inspirés des collections de la Bibliothèque et du Musée de Bretagne : jemp
Manuel Moreau CC BY-SA
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