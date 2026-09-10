Jouer, colorier, créer, Hall, Rennes

Informations pratiques

Jouer, colorier, créer 19 et 20 septembre Hall Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00

puzzles, coloriages,réalisation de vitraux sur rhodoïd, jeux…

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Les Champs Libres

Venez jouer en famille avec des ateliers inspirés des collections de la Bibliothèque et du Musée de Bretagne : jemp

Manuel Moreau CC BY-SA