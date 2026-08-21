Jounée Tattoo Flash Commuyne nouvelle Putanges-le-Lac
dimanche 13 septembre 2026 · Commuyne nouvelle · Putanges-le-Lac
Informations pratiques
Putanges-le-Lac
Jounée Tattoo Flash
Commuyne nouvelle 401 Rue du Docteur Prodhomme Putanges-le-Lac Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
3ème édition de la Journée Tattoo Flash au profit de l’association Les Animaux Putangeois
Sur place:
– Restauration
– Tattoos éphémères et maquillage enfant
– Vente de gâteaux et de créations
– 2 Concerts à partir de 17 h
– Nombreux flashs disponibles, paiement en espèces
Une Balade Moto a lieu à 14h:
– 5€ /casque
– Limité à 49 motos
– Réservation obligatoire .
Commuyne nouvelle 401 Rue du Docteur Prodhomme Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie
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English : Jounée Tattoo Flash
L’événement Jounée Tattoo Flash Putanges-le-Lac a été mis à jour le 2026-08-21 par OT DU PAYS DE PUTANGES
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