Jounée Tattoo Flash Commuyne nouvelle Putanges-le-Lac

Informations pratiques

Putanges-le-Lac

Jounée Tattoo Flash

Commuyne nouvelle 401 Rue du Docteur Prodhomme Putanges-le-Lac Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

3ème édition de la Journée Tattoo Flash au profit de l’association Les Animaux Putangeois

Sur place:

– Restauration

– Tattoos éphémères et maquillage enfant

– Vente de gâteaux et de créations

– 2 Concerts à partir de 17 h

– Nombreux flashs disponibles, paiement en espèces

Une Balade Moto a lieu à 14h:

– 5€ /casque

– Limité à 49 motos

– Réservation obligatoire .

Commuyne nouvelle 401 Rue du Docteur Prodhomme Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

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English : Jounée Tattoo Flash

L’événement Jounée Tattoo Flash Putanges-le-Lac a été mis à jour le 2026-08-21 par OT DU PAYS DE PUTANGES