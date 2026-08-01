AGENDA · Kerlaz
Jouons ! Kerlaz
jeudi 13 août 2026 · Kerlaz
Informations pratiques
Kerlaz
Jouons !
Ty Trezma Kerlaz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Jeux bretons, jeux de société. Petits et grands pourrons s’initier à différents jeux jeux d’adresse, partager des stratégies ou encore relever des défis. Tout public. .
Ty Trezma Kerlaz 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 74 27 71
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English :
L’événement Jouons ! Kerlaz a été mis à jour le 2026-07-31 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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