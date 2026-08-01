Informations pratiques

Kerlaz

Jouons !

Ty Trezma Kerlaz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Jeux bretons, jeux de société. Petits et grands pourrons s’initier à différents jeux jeux d’adresse, partager des stratégies ou encore relever des défis. Tout public. .

Ty Trezma Kerlaz 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 74 27 71

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English :

L’événement Jouons ! Kerlaz a été mis à jour le 2026-07-31 par OT PAYS DE DOUARNENEZ