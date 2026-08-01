Informations pratiques

Kerlaz

Où est la lune ?

Ty Trezma Kerlaz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Observons ensemble l’éclipse solaire avec Ystopia. Veillée lunaire, chants et contes. Prévoyez vos lunettes de protection pour observer l’éclipse. Pique nique partageur. Tout public .

Ty Trezma Kerlaz 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 74 27 71

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English :

L’événement Où est la lune ? Kerlaz a été mis à jour le 2026-07-31 par OT PAYS DE DOUARNENEZ