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AGENDA · Kerlaz

Où est la lune ? Kerlaz

mercredi 12 août 2026 · Kerlaz

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Adresse
Ty Trezma
Ville
29100 Kerlaz
Département
Finistère
Tarif

Kerlaz

Où est la lune ?

Ty Trezma Kerlaz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Observons ensemble l’éclipse solaire avec Ystopia. Veillée lunaire, chants et contes. Prévoyez vos lunettes de protection pour observer l’éclipse. Pique nique partageur. Tout public   .

Ty Trezma Kerlaz 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 74 27 71 

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English :

L’événement Où est la lune ? Kerlaz a été mis à jour le 2026-07-31 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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