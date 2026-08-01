AGENDA · Kerlaz
Où est la lune ? Kerlaz
mercredi 12 août 2026 · Kerlaz
Informations pratiques
Kerlaz
Où est la lune ?
Ty Trezma Kerlaz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Observons ensemble l’éclipse solaire avec Ystopia. Veillée lunaire, chants et contes. Prévoyez vos lunettes de protection pour observer l’éclipse. Pique nique partageur. Tout public .
Ty Trezma Kerlaz 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 74 27 71
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English :
L’événement Où est la lune ? Kerlaz a été mis à jour le 2026-07-31 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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