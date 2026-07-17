Jour de fête, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

Jour de fête Jeudi 23 juillet, 18h30 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T18:30:00+02:00 – 2026-07-23T19:57:00+02:00

Fin : 2026-07-23T18:30:00+02:00 – 2026-07-23T19:57:00+02:00

Séance présentée par Simon Blondeau, membre de l’équipe du cinéma

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=0HVXN »}]

Rétro tati – Un petit village de province prépare sa fête patronale. Les enfants se réjouissent et les adultes s’affairent, tandis que les forains installent leurs attractions. Gentil mais maladroi…