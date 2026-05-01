Jour de l’orgue L’orgue de l’église Saint-Martin Église Saint-Martin Harfleur

Harfleur

Jour de l’orgue L’orgue de l’église Saint-Martin

Église Saint-Martin 19 Rue des 104 Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Comment fonctionne un orgue ? Venez découvrir l’envers du décor de cet instrument au principe simple mais à la mécanique complexe.

Dans le but de mener à bien la restauration de cet orgue installé par le facteur d’orgue Mutin Cavaillé-Coll en 1921, l’association Les Amis de Saint-Martin dans sa Ville propose des vidéos en direct, des visites en tribune et des démonstrations, complétées par l’histoire de l’orgue et des visites de l’église gothique Saint-Martin

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire, par l’association Les Amis de Saint-Martin dans sa ville

Durée 1h30

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription .

Église Saint-Martin 19 Rue des 104 Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Jour de l’orgue L’orgue de l’église Saint-Martin

L’événement Jour de l’orgue L’orgue de l’église Saint-Martin Harfleur a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie