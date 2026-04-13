Journal intime, Carré des Jalles, grande salle, Saint-Médard-en-Jalles

Journal intime Samedi 30 mai, 20h00 Carré des Jalles, grande salle Gironde

Réservation à partir du 20 mai ou dans le hall du Carré des Jalles les mercredi 20 et 27 mai de 14h à 17h et le samedi 30 mai de 14h à 17h et de 18h45 à 20h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:30:00+02:00

Entre émotions et souvenirs, les danseurs dévoilent l’histoire d’une femme à travers le mouvement. Un voyage sincère et poétique au coeur de soi.

Carré des Jalles, grande salle Place de la République Saint Médard en Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ville-saint-medard-en-jalles.maplace.fr/ »}]

Spectacle de danse