Journal intime, Carré des Jalles, grande salle, Saint-Médard-en-Jalles
Journal intime, Carré des Jalles, grande salle, Saint-Médard-en-Jalles samedi 30 mai 2026.
Journal intime Samedi 30 mai, 20h00 Carré des Jalles, grande salle Gironde
Réservation à partir du 20 mai ou dans le hall du Carré des Jalles les mercredi 20 et 27 mai de 14h à 17h et le samedi 30 mai de 14h à 17h et de 18h45 à 20h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:30:00+02:00
Entre émotions et souvenirs, les danseurs dévoilent l’histoire d’une femme à travers le mouvement. Un voyage sincère et poétique au coeur de soi.
Carré des Jalles, grande salle Place de la République Saint Médard en Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ville-saint-medard-en-jalles.maplace.fr/ »}]
Spectacle de danse
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