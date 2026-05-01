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Journée anniversaire de la Résidence Résidence Domitys Orthez

Journée anniversaire de la Résidence Résidence Domitys Orthez

Journée anniversaire de la Résidence Résidence Domitys Orthez jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Résidence Domitys

Adresse : 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Tarif :

Orthez

Journée anniversaire de la Résidence

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Ambiance de guinguette avec une animation musicale de l’accordéoniste Jean-Michel Guénichot.
Apéritif offert suivi d’un repas sur réservation avant le 17 mai.   .

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 02 22 00 

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English : Journée anniversaire de la Résidence

L’événement Journée anniversaire de la Résidence Orthez a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Coeur de Béarn

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