Journée anniversaire de la Résidence Résidence Domitys Orthez

Orthez

Journée anniversaire de la Résidence

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Ambiance de guinguette avec une animation musicale de l’accordéoniste Jean-Michel Guénichot.

Apéritif offert suivi d’un repas sur réservation avant le 17 mai. .

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 02 22 00

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English : Journée anniversaire de la Résidence

L’événement Journée anniversaire de la Résidence Orthez a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Coeur de Béarn