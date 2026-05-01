Journée anniversaire de la Résidence Résidence Domitys Orthez
Journée anniversaire de la Résidence Résidence Domitys Orthez jeudi 21 mai 2026.
Orthez
Journée anniversaire de la Résidence
Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Ambiance de guinguette avec une animation musicale de l’accordéoniste Jean-Michel Guénichot.
Apéritif offert suivi d’un repas sur réservation avant le 17 mai. .
Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 02 22 00
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English : Journée anniversaire de la Résidence
L’événement Journée anniversaire de la Résidence Orthez a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Coeur de Béarn
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