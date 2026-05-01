Journée Autour du jardin de Philippe route de kerarzal Landunvez

Landunvez

Journée Autour du jardin de Philippe

route de kerarzal à côté de Guinguette la Blanche Hermine Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Afin d’éviter que le jardin créé par Philippe Lambrecht, paysagiste de Landunvez aujourd’hui décédé, ne devienne une friche ; l’association Autour du jardin de Philippe organise une journée d’entretien ouverte à toutes les bonnes volontés. Beaucoup d’entre vous ont certainement un jardin qui réclame vos soins. Alors pourquoi perdre du temps à entretenir un jardin qui ne vous appartient pas ? En plus de participer à la sauvegarde de ce jardin, cette journée est l’occasion de rencontrer d’autres personnes, d’échanger, de passer un bon moment… Bref ! le faire ensemble dont on a tellement besoin aujourd’hui ! Pour ceux qui le souhaitent, nous pique-niquerons ensemble dans le jardin si la météo le permet. L’association offrira des crêpes au goûter. Et vous aurez aussi la possibilité d’adhérer à prix libre. Outre 2 à 3 journées d’entretien par an, l’association propose des ateliers sur le thème du jardin et de la Nature en générale. N’oubliez pas de venir avec un ou deux de vos outils de jardin préférés. Au plaisir de vous rencontrer ! .

route de kerarzal à côté de Guinguette la Blanche Hermine Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 7 86 39 16 19

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English : Journée Autour du jardin de Philippe

L’événement Journée Autour du jardin de Philippe Landunvez a été mis à jour le 2026-05-12 par OT IROISE BRETAGNE