Journée avec Gautier Degandt Café librairie De l’encre à l’écran Guilvinec

Guilvinec

Journée avec Gautier Degandt

Café librairie De l’encre à l’écran 1 Rue Jean Baudry Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

ATELIER D’ECRITURE 14h30-18h00

Développer votre potentiel poétique dans une atmosphère collective et bienveillante !

A travers des jeux d’écriture et des exemples d’auteur.e.s de poésie qui seront commentés ensemble, une recherche de la simplicité et de l’épuré sera mise en valeur et vous fera composer des poèmes proches des Haïkus.

Cet atelier permet de se mettre en retrait de soi-même pour créer et favorise un travail d’équipe, avec une véritable collaboration du groupe.

Il est adapté aux personnes n’ayant peu ou aucune pratique de la poésie, comme aux auteur.e.s confirmé.e.s souhaitant se laisser surprendre.

Une partie de l’atelier se déroule en extérieur afin d’y puiser des éléments qui contribuent à un des jeux d’écriture.

Autrices et auteurs étudiés: Bashō, Hosaï, Nanao Sakaki, Sappho, Sei Shōnagon, Joséphine Bacon, Laura Vazquez, Johnny Cash, Jeanne Benameur…

Sur réservation uniquement (max. 12 personnes), prépaiement à la librairie.

LECTURE POESIE ET DIVINATOIRE 18h30-20h

Venez vivre une randonnée en poésie tout en fermant les yeux et en restant assis, avec la lecture de Petits morceaux, chants et animaux , un recueil écrit et lu par Gautier Degandt, chanteur rennais au sein des groupes Bâton Bleu et En Gramma.

Gautier vous servira de guide pour voyager dans les territoires de l’intime, de la sensualité et du vivant.

Sa lecture sera rythmée par des mises en contextes et des réflexions autour des textes ainsi que par des moments musicaux où le chant et le piano à pouces viendront ajouter une nouvelle dimension aux poèmes.

Entre les deux parties du recueil se déroulera un entracte/ bivouac où vous pourrez lui poser des questions sur votre avenir et il y répondra à l’aide des textes du poète japonais Hosaï.

Cette pratique a pour nom la bibliomancie : un art divinatoire consistant à ouvrir au hasard un écrit (livre sacré, recueil de poésie, etc.) et à tirer de la lecture d’un passage, également sélectionné au hasard, une prédiction ou une décision.

C’est un moment très stimulant de réflexion sur la puissance des mots et de la poésie car Gautier et l’ensemble du public peuvent participer pour proposer une interprétation du poème.

Sur inscription car jauge limitée, merci. .

Café librairie De l’encre à l’écran 1 Rue Jean Baudry Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 59 94 25

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English : Journée avec Gautier Degandt

L’événement Journée avec Gautier Degandt Guilvinec a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Destination Pays Bigouden