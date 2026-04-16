Mer et saveurs fête ses 30 ans Portes ouvertes et dégustations Mer et Saveurs Scarlette Le Corre Guilvinec
Mer et saveurs fête ses 30 ans Portes ouvertes et dégustations Mer et Saveurs Scarlette Le Corre Guilvinec samedi 25 avril 2026.
Guilvinec
Mer et saveurs fête ses 30 ans Portes ouvertes et dégustations
Mer et Saveurs Scarlette Le Corre 11 bis rue du Général de Gaulle Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Pionnière et première femme marin-pêcheur de France, Scarlette Le Corre fonde Mer et saveurs en 1996.
30 ans de récoltes, de quêtes des saveurs et de passion qu’elle fête avec vous.
Au programme visites de l’atelier toutes les heures de 10h à 18h, dégustations, tombola (panier garni, bons cadeaux, animations et nombreuses activités).
Producteurs présents vins Bandol, Domaine de Cabaudran. Vins, châteaux Renard Le Fronsac. Fromages et charcuterie de Savoie. Bières Penn Sardin. Confitures La Gargotière. .
Mer et Saveurs Scarlette Le Corre 11 bis rue du Général de Gaulle Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 78 98
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English : Mer et saveurs fête ses 30 ans Portes ouvertes et dégustations
L’événement Mer et saveurs fête ses 30 ans Portes ouvertes et dégustations Guilvinec a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Destination Pays Bigouden
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