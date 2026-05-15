Journée bénévole Jaure
Journée bénévole Jaure samedi 6 juin 2026.
Jaure
Journée bénévole
Jaure Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez participer à des travaux d’intérêt général dans une ambiance conviviale et ouverte à tous.
Un moment pour embellir la commune, créer du lien entre habitants et partager un temps chaleureux autour d’une auberge espagnole.
À partir de 9h, place du village.
Mairie 05 53 80 07 91
Venez participer à des travaux d’intérêt général dans une ambiance conviviale et ouverte à tous.
Un moment pour embellir la commune, créer du lien entre habitants et partager un temps chaleureux autour d’une auberge espagnole.
À partir de 9h, place du village.
Mairie 05 53 80 07 91 .
Jaure 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 07 91
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English : Journée bénévole
Hiking trail mountain biking.
Routes of 8 16 35 km.
Refreshments on 16 35 km routes.
Welcome from 8:30 am, salle des fêtes de Jaure.
Registration required.
8? pedestrian 10 ? MOUNTAIN BIKE.
Les Mange Talus 06 81 95 10 99 castoufle@live.fr
L’événement Journée bénévole Jaure a été mis à jour le 2026-05-15 par Vallée de l’Isle en Périgord
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