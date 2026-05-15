Jaure

Journée bénévole

Jaure Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez participer à des travaux d’intérêt général dans une ambiance conviviale et ouverte à tous.

Un moment pour embellir la commune, créer du lien entre habitants et partager un temps chaleureux autour d’une auberge espagnole.

À partir de 9h, place du village.

Mairie 05 53 80 07 91

Venez participer à des travaux d’intérêt général dans une ambiance conviviale et ouverte à tous.

Un moment pour embellir la commune, créer du lien entre habitants et partager un temps chaleureux autour d’une auberge espagnole.

À partir de 9h, place du village.

Mairie 05 53 80 07 91 .

Jaure 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 07 91

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English : Journée bénévole

Hiking trail mountain biking.

Routes of 8 16 35 km.

Refreshments on 16 35 km routes.

Welcome from 8:30 am, salle des fêtes de Jaure.

Registration required.

8? pedestrian 10 ? MOUNTAIN BIKE.

Les Mange Talus 06 81 95 10 99 castoufle@live.fr

L’événement Journée bénévole Jaure a été mis à jour le 2026-05-15 par Vallée de l’Isle en Périgord