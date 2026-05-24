Journée Bien-Être et Marché Bio Écuries Pellen Boulbon

Boulbon

Journée Bien-Être et Marché Bio

Dimanche 7 juin 2026 de 9h30 à 19h30. Écuries Pellen 1313 Les Bouisses Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07 19:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Dimanche profitez d’une journée sur le thème du bien-être accompagné d’un petit marché bio aux Écuries Pellen à Boulbon !

Au programme du week-end

-Toutes sortes d’exposants, de thérapeutes, d’ateliers, de conférences ayant un lien avec le bien-être pour les personnes (adultes et enfants) et aussi pour les animaux (chevaux, chiens, chats…) ;

– Un petit marché Bio sur lequel marchands, producteurs, créateurs ou toutes personnes ayant des produits Bio ou travaillant à partir de produits nobles et naturels seront les bienvenues ;

– Un service restauration est prévu le midi avec plusieurs foodtrucks et des produits Bio de producteurs locaux servis aux abords de la carrière ;

– Quelques animations équestres pendant la pause déjeuner ;

Plusieurs ateliers et animations comme des promenades à poneys ou en calèche, des ateliers de dessins, de créations… .

Écuries Pellen 1313 Les Bouisses Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 17 53 19

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English :

On Sunday, enjoy a day of well-being and a small organic market at the Écuries Pellen in Boulbon!

L’événement Journée Bien-Être et Marché Bio Boulbon a été mis à jour le 2026-05-24 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)