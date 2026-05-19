Journée bien être et sports pour tous Salle polyvalente du Chatenet Saint-Denis-des-Murs
Journée bien être et sports pour tous Salle polyvalente du Chatenet Saint-Denis-des-Murs samedi 12 septembre 2026.
Saint-Denis-des-Murs
Journée bien être et sports pour tous
Salle polyvalente du Chatenet Le Châtenet Saint-Denis-des-Murs Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Séances découvertes gratuites des séances de gym, pilates, stretch et zen et cardio-renforcement musculaire.
Animations sportives pour les enfants, buvette et restauration. .
Salle polyvalente du Chatenet Le Châtenet Saint-Denis-des-Murs 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 37 22 40 gymv.stdenis@gmail.com
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English : Journée bien être et sports pour tous
L’événement Journée bien être et sports pour tous Saint-Denis-des-Murs a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres de Limousin
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