Saint-Denis-des-Murs

Randonnée gourmande

stade de Saint-Denis-des-Murs Saint-Denis-des-Murs Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13 10:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Randonnée pédestre en campagne avec points de vue panoramique. A l’arrivée, dégustation de produits locaux. .

stade de Saint-Denis-des-Murs Saint-Denis-des-Murs 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 24 07 43 asleslemovices.rando@gmail.com

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English : Randonnée gourmande

L’événement Randonnée gourmande Saint-Denis-des-Murs a été mis à jour le 2026-04-14 par Terres de Limousin