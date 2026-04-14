Randonnée gourmande Saint-Denis-des-Murs
Randonnée gourmande Saint-Denis-des-Murs dimanche 13 septembre 2026.
Saint-Denis-des-Murs
Randonnée gourmande
stade de Saint-Denis-des-Murs Saint-Denis-des-Murs Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13 10:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Randonnée pédestre en campagne avec points de vue panoramique. A l’arrivée, dégustation de produits locaux. .
stade de Saint-Denis-des-Murs Saint-Denis-des-Murs 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 24 07 43 asleslemovices.rando@gmail.com
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English : Randonnée gourmande
L’événement Randonnée gourmande Saint-Denis-des-Murs a été mis à jour le 2026-04-14 par Terres de Limousin
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