Journée Bleue Base Nautique Les Grangettes
Journée Bleue Base Nautique Les Grangettes samedi 20 juin 2026.
Les Grangettes
Journée Bleue
Base Nautique 19 Chemin du Lac Les Grangettes Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez découvrir nos activités estivales adaptées, sur l’eau comme en montagne canoë, voile, Cimgo, Joëlette, et bien d’autres animations vous attendent en famille ou entre amis.
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Base Nautique 19 Chemin du Lac Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 73 32 08 activites@apachevasion.fr
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English : Journée Bleue
L’événement Journée Bleue Les Grangettes a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS