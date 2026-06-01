Journée Bleue Base Nautique Les Grangettes

Les Grangettes

Journée Bleue

Base Nautique 19 Chemin du Lac Les Grangettes Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez découvrir nos activités estivales adaptées, sur l’eau comme en montagne canoë, voile, Cimgo, Joëlette, et bien d’autres animations vous attendent en famille ou entre amis.

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Base Nautique 19 Chemin du Lac Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 73 32 08 activites@apachevasion.fr

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English : Journée Bleue

L’événement Journée Bleue Les Grangettes a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS