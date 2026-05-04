Stage multi-activités 8 -11 ans Base Nautique des Grangettes Les Grangettes
Stage multi-activités 8 -11 ans Base Nautique des Grangettes Les Grangettes lundi 6 juillet 2026.
Les Grangettes
Stage multi-activités 8 -11 ans
Base Nautique des Grangettes 19 Chemin du Lac Les Grangettes Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-21 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Stage multi-activités 8- 11 ans Trois jours de stage pour découvrir Laser Bug, petit voilier adapté aux enfants, stand up paddle et canoë-kayak. Idéal pour découvrir les bases de la navigation et le plaisir de l’eau. Prévoir un pique-nique. .
Base Nautique des Grangettes 19 Chemin du Lac Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 62 31
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English : Stage multi-activités 8 -11 ans
L’événement Stage multi-activités 8 -11 ans Les Grangettes a été mis à jour le 2026-04-30 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)