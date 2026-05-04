Stage multi-activités 8 -11 ans Base Nautique des Grangettes Les Grangettes

Les Grangettes

Stage multi-activités 8 -11 ans

Base Nautique des Grangettes 19 Chemin du Lac Les Grangettes Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-21 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Stage multi-activités 8- 11 ans Trois jours de stage pour découvrir Laser Bug, petit voilier adapté aux enfants, stand up paddle et canoë-kayak. Idéal pour découvrir les bases de la navigation et le plaisir de l’eau. Prévoir un pique-nique. .

Base Nautique des Grangettes 19 Chemin du Lac Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 62 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage multi-activités 8 -11 ans

L’événement Stage multi-activités 8 -11 ans Les Grangettes a été mis à jour le 2026-04-30 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)