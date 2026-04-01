Journée chevalier et princesse à la ludothèque Munster
Journée chevalier et princesse à la ludothèque Munster mardi 21 avril 2026.
Munster
Journée chevalier et princesse à la ludothèque
4 rue Frédéric Hartmann Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-21 16:30:00
fin : 2026-04-21 18:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Rendez-vous au pavillon de l’école primaire de Munster pour une journée placée sous le signe de l’imaginaire et du jeu !
Plongez dans l’univers féerique des chevaliers et des princesses lors d’une journée ludique organisée par la ludothèque de Munster !
Petits et grands sont invités à venir déguisés pour partager un moment convivial autour de jeux et d’animations sur le thème médiéval. Quatre créneaux sont proposés tout au long de la journée afin de permettre à chacun de profiter de cette expérience magique.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Rendez-vous au pavillon de l’école primaire de Munster pour une journée placée sous le signe de l’imaginaire et du jeu ! .
4 rue Frédéric Hartmann Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 94 54 ludomino@plvm.fr
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English :
Join us at the Munster elementary school pavilion for a day of imagination and play!
L’événement Journée chevalier et princesse à la ludothèque Munster a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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