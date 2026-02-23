Labaroche et les deux Hohnack avec le Club Vosgien Munster

Labaroche et les deux Hohnack avec le Club Vosgien

Partez à l’aventure avec les sorties du Club Vosgien ! Crêtes panoramiques, forêts apaisantes, points de vue à couper le souffle… chaque randonnée est une nouvelle découverte à partager dans une ambiance conviviale.

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers LABAROCHE ET LES DEUX HOHNACK. Au départ de Labaroche et son musée du bois, nous découvrirons les ruines du château de Petit Hohnack, les roches du Grand Hohnack et leurs curieuses cupules, et la Croix de Wihr qui commémore une embuscade française le 19 août 1914 qui a fait près de 300 morts.

Départ à 9 h 30 en covoiturage place de la gare à Munster, repas tiré du sac. 4 heures de marche, 12 km, 400 m de dénivelé, difficulté moyenne (2/5).

Guide Daniel FREY tel 06 87 79 18 51 dlgy7887@gmail.com

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

