Douelle

Journée circassienne Sors tes parents #5 à Douelle

le bourg Douelle Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 12:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Les Cas du Cyrque vous attendent le dimanche 17 mai à Douelle pour une journée composée d'ateliers et d'un final spectaculaire

Les Cas du Cyrque vous attendent le dimanche 17 mai à Douelle pour une journée composée d'ateliers et d'un final spectaculaire. Une véritable sortie cirque en famille, un temps pour se pauser, essayer, jouer, rêver et faire le tour du chapiteau.

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le bourg Douelle 46140 Lot Occitanie +33 6 88 01 92 40 lescasducyrque@gmail.com

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English :

Les Cas du Cyrque look forward to welcoming you to Douelle on Sunday May 17 for a day of workshops and a spectacular finale

L’événement Journée circassienne Sors tes parents #5 à Douelle Douelle a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Cahors Vallée du Lot