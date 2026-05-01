Journée circassienne Sors tes parents #5 à Douelle Douelle
Journée circassienne Sors tes parents #5 à Douelle Douelle dimanche 17 mai 2026.
Douelle
Journée circassienne Sors tes parents #5 à Douelle
le bourg Douelle Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 12:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Les Cas du Cyrque vous attendent le dimanche 17 mai à Douelle pour une journée composée d'ateliers et d'un final spectaculaire
Les Cas du Cyrque vous attendent le dimanche 17 mai à Douelle pour une journée composée d'ateliers et d'un final spectaculaire. Une véritable sortie cirque en famille, un temps pour se pauser, essayer, jouer, rêver et faire le tour du chapiteau.
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le bourg Douelle 46140 Lot Occitanie +33 6 88 01 92 40 lescasducyrque@gmail.com
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English :
Les Cas du Cyrque look forward to welcoming you to Douelle on Sunday May 17 for a day of workshops and a spectacular finale
L’événement Journée circassienne Sors tes parents #5 à Douelle Douelle a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Cahors Vallée du Lot
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