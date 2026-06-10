Moncontour

Journée citoyenne

Mairie Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Comme chaque année, la Municipalité vous invite à participer à cette journée, qui a pour vocations de mobiliser les forces actives:

– Pour remettre en état, et entretenir les chemins

– Participer à des gestes écocitoyens (ramassage de déchets, bourg, complexe sportif, zone de loisirs, lotissements, villages…)

Le midi, un pique nique convivial. .

Mairie Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 41 05

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English :

L’événement Journée citoyenne Moncontour a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor