Journée citoyenne Moncontour
Journée citoyenne Moncontour samedi 11 juillet 2026.
Moncontour
Journée citoyenne
Mairie Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Comme chaque année, la Municipalité vous invite à participer à cette journée, qui a pour vocations de mobiliser les forces actives:
– Pour remettre en état, et entretenir les chemins
– Participer à des gestes écocitoyens (ramassage de déchets, bourg, complexe sportif, zone de loisirs, lotissements, villages…)
Le midi, un pique nique convivial. .
Mairie Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 41 05
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English :
L’événement Journée citoyenne Moncontour a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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