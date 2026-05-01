JOURNÉE CITOYENNE Salies-du-Salat
JOURNÉE CITOYENNE Salies-du-Salat samedi 30 mai 2026.
Salies-du-Salat
JOURNÉE CITOYENNE
DEVANT L’ÉCOLE PRIMAIRE Salies-du-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 13:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Ensemble pour notre village ! Venez célébrer la beauté de la nature à travers des activités ludiques, éducatives et citoyenne !
Journée Citoyenne à Salies-du-Salat !
Ouverte à toutes et tous Une boisson offerte lors de la prochaine animation pour chaque participant Venez avec votre petit matériel et votre bonne humeur !
Au programme
– Nettoyage des chemins, sentiers et du cimetière
– Petites réparations
– Fleurissement du village
Et pour finir en convivialité moment partagé offert par la municipalité à 13h Allée des Marronniers
Ensemble, faisons briller notre village ! .
DEVANT L’ÉCOLE PRIMAIRE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 53 26 commune@mairie-salies-salat.fr
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English :
Together for our village! Come and celebrate the beauty of nature through fun, educational and civic activities!
L’événement JOURNÉE CITOYENNE Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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