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JOURNÉE CITOYENNE Salies-du-Salat

JOURNÉE CITOYENNE Salies-du-Salat samedi 30 mai 2026.

Adresse : DEVANT L'ÉCOLE PRIMAIRE

Ville : 31260 Salies-du-Salat

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Salies-du-Salat

JOURNÉE CITOYENNE

DEVANT L’ÉCOLE PRIMAIRE Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 13:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Ensemble pour notre village ! Venez célébrer la beauté de la nature à travers des activités ludiques, éducatives et citoyenne !
Journée Citoyenne à Salies-du-Salat !

Ouverte à toutes et tous Une boisson offerte lors de la prochaine animation pour chaque participant Venez avec votre petit matériel et votre bonne humeur !

Au programme
– Nettoyage des chemins, sentiers et du cimetière
– Petites réparations
– Fleurissement du village

Et pour finir en convivialité moment partagé offert par la municipalité à 13h Allée des Marronniers

Ensemble, faisons briller notre village !   .

DEVANT L’ÉCOLE PRIMAIRE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 53 26  commune@mairie-salies-salat.fr

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English :

Together for our village! Come and celebrate the beauty of nature through fun, educational and civic activities!

L’événement JOURNÉE CITOYENNE Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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