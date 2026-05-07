Salies-du-Salat

RENCONTRE AVEC JEAN-PAUL FERRÉ ET GÉRARD TOUGNE

SALLE DU CDI COLLÈGE DES TROIS VALLÉES Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 18:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Le foyer socio-éducatif du Collège des Trois Vallées vous donne rendez-vous pour rencontrer Jean-Paul Ferré et Gérard Tougne !

Rencontre avec Jean-Paul Ferré et Gérard Tougne le mardi 2 juin à Salies-du-Salat.

Jean-Paul Ferré est professeur d’occitan et d’histoire géographie, spécialiste et passionné d’histoire locale, il favorise les rencontres, les projets festifs et vivants, le recherche dans la tradition et la modernité. Gérard Tougne aussi professeur d’histoire géographie est spécialiste du Castillonais sous l’Ancien Régime; il a été maire de Saint-Jean du Castillonnais (Vallée de la Bellongue). En 2025, ils ont publié Histoire du Couserans (un beau livre illustré). Cette rencontre est pour eux l’occasion de présenter ce territoire, en marge de nos histoires officielles mais riche de ses particularités. Ce moment est un temps d’échanges avec les élèves du collège, leurs familles et les habitants du secteur désireux de partager des connaissances. .

SALLE DU CDI COLLÈGE DES TROIS VALLÉES Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie fsec3v@gmail.com

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English :

The foyer socio-éducatif of the Collège des Trois Vallées invites you to meet Jean-Paul Ferré and Gérard Tougne!

L’événement RENCONTRE AVEC JEAN-PAUL FERRÉ ET GÉRARD TOUGNE Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE