AGENDA · Villesèque
Journée citoyenne Villesèque
samedi 26 septembre 2026 · Villesèque
Informations pratiques
Villesèque
Journée citoyenne
Villesèque Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 08:30:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Organisée par la commune.
Organisée par la commune.
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Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 5 65 36 95 66 mairie.villeseque@orange.fr
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English :
Organized by the municipality.
L’événement Journée citoyenne Villesèque a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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