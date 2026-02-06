Vide-greniers à Villesèque

Le Bourg Villesèque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

L'association Vivre au Pays de Sauzet organise un vide-greniers

L'association Vivre au Pays de Sauzet organise un vide-greniers. L'occasion de venir dénicher de bonnes affaires.

.

Le Bourg Villesèque 46090 Lot Occitanie burroughs.bill@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’association Vivre au Pays de Sauzet organizes a garage sale

L’événement Vide-greniers à Villesèque Villesèque a été mis à jour le 2026-02-06 par OT CVL Vignoble