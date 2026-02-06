Vide-greniers à Villesèque Villesèque
Vide-greniers à Villesèque Villesèque dimanche 30 août 2026.
Vide-greniers à Villesèque
Le Bourg Villesèque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
L'association Vivre au Pays de Sauzet organise un vide-greniers
L'association Vivre au Pays de Sauzet organise un vide-greniers. L'occasion de venir dénicher de bonnes affaires.
.
Le Bourg Villesèque 46090 Lot Occitanie burroughs.bill@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’association Vivre au Pays de Sauzet organizes a garage sale
L’événement Vide-greniers à Villesèque Villesèque a été mis à jour le 2026-02-06 par OT CVL Vignoble