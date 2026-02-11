Grande Fête de Villesèque Villesèque
vendredi 3 juillet 2026.
Grande Fête de Villesèque
Villesèque Lot
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
2026-07-03
La fête du village de Villesèque est l’occasion de partager de bons moments entre amis et en famille
La fête du village de Villesèque est l’occasion de partager de bons moments entre amis et en famille. Au programme, bals, repas, concours de pétanque.
Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 6 71 32 09 27
English :
The Villesèque village festival is an opportunity to share good times with friends and family
