Grande Fête de Trébaïx

Hameau de Trébaïx Villesèque Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-18

Le comité des fêtes de Trébaïx organise sa fête

Le comité des fêtes de Trébaïx organise sa fête. Au programme, bals, repas et concours de pétanque. Des surprises vous attendent tout le week-end !

.

Hameau de Trébaïx Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 5 65 36 94 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Trébaïx festival committee organizes its festival

L’événement Grande Fête de Trébaïx Villesèque a été mis à jour le 2026-02-06 par OT CVL Vignoble