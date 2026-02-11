Grande Fête de Trébaïx Villesèque
Grande Fête de Trébaïx Villesèque samedi 18 juillet 2026.
Grande Fête de Trébaïx
Hameau de Trébaïx Villesèque Lot
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-20
2026-07-18
Le comité des fêtes de Trébaïx organise sa fête. Au programme, bals, repas et concours de pétanque. Des surprises vous attendent tout le week-end !
Hameau de Trébaïx Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 5 65 36 94 38
English :
The Trébaïx festival committee organizes its festival
