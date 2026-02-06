Fête de la Saint Jean Villesèque

Fête de la Saint Jean

Lieu dit la Pélissière Villesèque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

2026-06-20

Le comité des fêtes de Villesèque et la commune organisent la fête de la Saint Jean.

Lieu dit la Pélissière Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 5 65 36 95 66 mairie.villeseque@orange.fr

English :

The Villesèque festival committee and the commune are organizing the Saint Jean festival.

