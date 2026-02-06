Fête de la Saint Jean Villesèque
Fête de la Saint Jean Villesèque samedi 20 juin 2026.
Fête de la Saint Jean
Lieu dit la Pélissière Villesèque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le comité des fêtes de Villesèque et la commune organisent la fête de la Saint Jean.
.
Lieu dit la Pélissière Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 5 65 36 95 66 mairie.villeseque@orange.fr
English :
The Villesèque festival committee and the commune are organizing the Saint Jean festival.
L’événement Fête de la Saint Jean Villesèque a été mis à jour le 2026-02-06 par OT CVL Vignoble