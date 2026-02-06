Concert de Cahors Brass Villesèque
Concert de Cahors Brass Villesèque jeudi 30 juillet 2026.
Concert de Cahors Brass
Villesèque Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30
2026-07-30
Concert de Cahors Brass organisé par la commune avec son ensemble de cuivres.
Villesèque 46090 Lot Occitanie mairie.villeseque@orange.fr
English :
Concert by Cahors Brass organized by the commune with its brass ensemble.
L’événement Concert de Cahors Brass Villesèque a été mis à jour le 2026-02-06 par OT CVL Vignoble