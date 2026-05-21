Villesèque

Atelier Résonances au Clos Troteligotte

470 chemin du Cap Blanc Villesèque Lot

Tarif : 100 – 100 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-01

Quand les sons rencontrent les vibrations du vin ; Une expérience immersive entre bains sonores, fréquences et exploration sensorielle du vin.

Quand les sons rencontrent les vibrations du vin ; Une expérience immersive entre bains sonores, fréquences et exploration sensorielle du vin.

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470 chemin du Cap Blanc Villesèque 46090 Lot Occitanie pauline@clostroteligotte.fr

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English :

When sounds meet wine vibrations; An immersive experience between sound baths, frequencies and sensory exploration of wine.

L’événement Atelier Résonances au Clos Troteligotte Villesèque a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot